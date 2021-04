Lieferwagen verletzt Passantin lebensgefährlich

Eine Frau ist am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Rue Saint-Nicolas von einem Lieferwagen erfasst worden. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Durch den Zusammenprall erlitt die Fußgängerin lebensgefährliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wie es der Frau derzeit geht, ist nicht bekannt. Die Spurensicherung der Polizei soll nun klären, wie es genau zu dem Unfall gekommen ist.

