Geldautomat beim Bad in Parc Hosingen gesprengt

Wie die Police Grand-Ducale am Montagmorgen mitteilt, haben Unbekannte in der vergangenen Nacht gegen 2.45 Uhr beim Erlebnisbad in Parc Hosingen einen Geldautomaten in die Luft gejagt. Die Täter konnten unbemerkt flüchten.

Ersten Informationen zufolge entstand ein leichter Schaden am Gebäude. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Nach den Vorfällen in Heiderscheid und im Parc Merveilleux im Juni ist dies die dritte Automatensprengung innerhalb eines Monats.

(L'essentiel)