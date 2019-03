Polizei warnt – Einbrecher in Mamer flüchtig

19:50 Flüchtiger Einbrecher in Mamer rue Den Haag. Verdächtige Personen umgehend beim 113 melden! pic.twitter.com/PCJlOOc0xu — Police Luxembourg (@PoliceLux) 7. März 2019

Die Police Grand-Ducale warnt am Donnerstagabend davor Anhalter mitzunehmen. In der Rue Den Haag in Mamer sind Personen gegen 20 Uhr in ein Haus eingebrochen und seitdem auf der Flucht.

Wer etwas verdächtiges beobachtet hat, solle sich über die Notfallnummer 113 melden.

(L'essentiel)