Mann zerschneidet Frau in Luxemburg das Gesicht

Eine Streife der Police Grand-Ducale wurde in der Nacht auf Donnerstag gegen 1 Uhr auf eine Frau aufmerksam, die in der Avenue de la Gare in der Hauptstadt schreiend einen Mann verfolgte. Als die Frau die Beamten erblickte, teilte sie ihnen mit, dass sie kurz zuvor von dem Mann mit einem Messer angegriffen worden sei. Die Frau erlitt dabei Schnittverletzungen im Gesicht und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Polizisten nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Dienstelle. Er wurde anschließend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ins Gefängnis Schrassig gebracht. In welcher Verbindung der Täter und das Opfer zueinander stehen, war zunächst unklar.

(sw/L'essentiel)