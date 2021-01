Raser wirft vor Kontrolle Kokain aus dem Fenster

Wegen seinem rasanten Fahrstil hat ein Autofahrer am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen, als er in Differdingen in die Avenue de la Liberté in Richtung Niederkorn unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, ließ sich der Fahrer durch das folgende Dienstfahrzeug nicht beirren und führte seine Fahrt mit zu hoher Geschwindigkeit fort.

Schließlich konnte das Fahrzeug gestoppt werden, wobei kurz davor beobachtet wurde, wie ein kleiner Gegenstand zum Fahrerfenster hinaus geworfen wurde. Bei der Überprüfung des Fahrers stellte die Polizei fest, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Der Alkohol- wie auch der Drogentest seien positiv ausgefallen. Beim weggeworfenen Gegenstand habe es sich um eine Kokainkugel gehandelt, die beschlagnahmt wurde.

Der Führerschein wurde eingezogen, ein provisorisches Fahrverbot zugestellt. Unter anderem musste der Mann sich im Krankenhaus einer Blutprobe unterziehen. Strafanzeigen wurden erstellt, wobei ebenfalls der Verstoß gegen die Ausgangsbestimmungen geahndet wurde.

(L'essentiel)