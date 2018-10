Zwei nächtliche Verfolgungsjagden am Wochenende

Er war ziemlich schnell unterwegs und fuhr außerdem Schlangenlinien – so fiel ein Fahrer am Samstag, um 22.30 Uhr, auf der Strecke zwischen Ahn und Machtum einer Polizeistreife auf. Die Beamten verfolgten den Wagen. Erst als sich der Fahrer an einer zweiten Polizeipatrouille «vorbeischlängeln» wollte, konnte er in der Höhe des Kreisverkehrs in Mertert gestoppt werden. Der Führerschein konnte ihm nicht eingezogen werden – er besaß gar keinen. Anzeige wurde erstattet.

In der Nacht auf Sonntag leistete sich jemand eine weitere Verfolgungsjagd mit der Polizei: Kurz nach 1 Uhr auf der rue d’Esch in Zolwer wendete ein Fahrzeug knapp vor einem Verkehrskontrollposten. Wieder nahmen die Beamten die Verfolgung auf und konnten das Auto in der rue de Belvaux stoppen. Die Polizisten stellten dann einen Geruch von Marihuana fest, der aus dem Innern des Wagens strömte und fanden ein Stück Haschisch in der Mittelkonsole. Der Drogentest beim Fahrer war dann auch positiv. Auch hier wurde Anzeige erstattet.

(L'essentiel)