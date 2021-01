Einbrecher haben es öfter auf Garagen abgesehen

In den vergangenen Monaten haben die Einbrüche und Einbruchsversuche in Luxemburg zugenommen. Das teilt die Police Grand-Ducale am Freitag mit. Die Beamten hatten bereits im Herbst vergangenen Jahres eine plötzliche Zunahme beobachtet, die seither nicht wieder abgeflacht ist.

Die Einbrecher haben es nach Polizeiangaben insbesondere auf Garagen und Kellerräume abgesehen. Daher sollten diese Räumlichkeiten sorgsam verschlossen werden – sowohl in Ein- als auch im Mehrfamilienhäusern.

«Lagern Sie keine Wertsachen im Keller oder in der Garage», heißt es in der Mitteilung. Idealerweise sollten auch Fahrräder, die dort abgestellt werden, mit einem zusätzlichen Schloss verseehn werden. Die Polizei erklärt weiter, dass sie dieses Phänomen untersucht und die Präventivmaßnahmen erhöht.

(nc/L'essentiel)