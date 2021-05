Frau wurde bei Familienstreit schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag gegen 17.40 Uhr ist eine Frau bei einem Familienstreit in der Rue Bour in Bereldingen schwer verletzt worden. Wie die Police Grand-Ducale am Montagvormittag mitteilte, musste die Frau ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Staatsanwaltschaft beauftragte die Kriminalpolizei mit einer Untersuchung. In diesem Zusammenhang wurde ein 56-jähriger Mann festgenommen, der am heutigem Montag einem Untersuchungsrichter vorgeführt werde, hieß es in der Mitteilung.

(L'essentiel)