Polizei schnappt Einbrecher mit Einreiseverbot

Zwei Personen wollten am 3. Februar die Tür eines Autos in Bettemburg aufbrechen. Das teilt die Police Grand-Ducale am Donnerstagmorgen mit. Kurze Zeit später sei versucht worden, in ein nahe gelegenes Haus einzubrechen.

Die Polizei habe sich sofort auf die Suche nach den beiden Verdächtigen gemacht und konnte die mutmaßlichen Täter noch am selben Tag festnehmen, wie die Polizei weiter mitteilt.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen einen der beiden Männer ein Einreiseverbot bestand. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und ordnete die Festnahme der beiden Verdächtigen an. Die beiden Personen wurden am Folgetag, dem 4. Februar, dem Untersuchungsrichter vorgeführt, der sie in Untersuchungshaft nahm.

(pp/L'essentiel)