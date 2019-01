Raser donnert mit 110 Sachen durch die Ortschaft

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Police Grand-Ducale hat in der Nacht zum Donnerstag einen Bleifuß aus den Verkehr gezogen, der das Gaspedal besonders fest durchtrat. Die Streife wurde gegen 1.15 Uhr in Niederkerschen auf den Raser aufmerksam, als dieser durch die Avenue de Luxembourg in Richtung Schouweiler rauschte.

Die Beamten schalteten das Blaulicht ein und verfolgten ihn. Der Mann setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort – mit 110 Stundenkilometern innerhalb der Ortschaft. Am Ortsausgang blieb er jedoch stehen und erklärte der Polizei anschließend, weder das Blaulicht noch sein rasantes Tempo bemerkt zu haben. Seinen Führerschein zogen die Beamten ein.

(sw/L'essentiel)