Polizei crasht Party mit 100 Gästen in Rodingen

Wilde Partys, die gegen die aktuellen Corona-Regeln verstoßen, finden nicht nur im Ausland statt. Wie die Police Grand-Ducale am Montag mitteilte, hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine tobende Meute in Rodingen auf sich aufmerksam gemacht. Mehr als hundert Personen hatten sich in einem Haus in der Rue Albert-Schweitzer, nahe der Route de Longwy, versammelt. Die Polizei griff kurz nach Mitternacht ein, der Bewohner bekam eine Geldstrafe. Die Auflösung der Party sei allerdings reibungslos verlaufen, sagte die Polizei gegenüber L'essentiel.

Laut der Polizei seien solch illegale Feiern seit Einführung der Ausgangssperre allerdings «selten». Am 18. Oktober mussten sie eingreifen, um eine Party zu beenden, an der vor allem Belgier und Niederländer teilgenommen hatten. Seither habe sie keine Versammlungen dieser Größenordnung mehr auflösen müssen.

Insgesamt wurden in der vergangenen Woche um 300 Polizeikontrollen durchgeführt. 160 Personen müssen eine Strafe zahlen, die meisten Verstöße richteten sich gegen die Ausgangssperre zwischen 23 und 6 Uhr. Weitere zwölf Strafen wurden gegen Einrichtungen verhängt, die gegen die Gesundheitsvorschriften verstoßen haben. So wurden beispielsweise am vergangenen Montag mehrere Leute dabei erwischt, als sie in einem Lebensmittelgeschäft in Esch Getränke ohne Maske und ohne Sicherheitsabstand tranken.

(nm/jw/L'essentiel )