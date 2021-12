Betrunkener kracht mit Auto in eine Mauer

Auf dem Boulevard General Patton ist am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr ein Autofahrer mit seinem Wagen in eine Mauer gekracht. Anschließend lief der Unfallfahrer in Richtung Bonneweg davon, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt.

Durch den Aufprall wurde der Wagen gegen ein anderes Auto geschleudert, das an einer roten Ampel wartete. Eine Polizeistreife konnte den Unfallverursacher in Bonneweg wenig später ermitteln. Ein Alkoholtest bei dem Fahrer fiel positiv aus. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin den Führerschein des Mannes.

(L'essentiel)