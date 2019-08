Vier Hauptstädter schnappen Einbrecher

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das nennt man Zivilcourage: Vier Männer wurden am Mittwoch gegen 12 Uhr auf die Hilferufe eines Anwohners aufmerksam, der gerade zwei Einbrecher in seiner Wohnung in der Route d'Arlon überrascht hatte. Es gelang ihnen einen der Langfinger bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Als der Bewohner nach Hause kam, stellte er fest, dass seine Wohnungstür aufgebrochen wurde. Wenige Augenblicke später stürmten ihm auch schon zwei Einbrecher entgegen, drückten ihn zur Seite und rannten das Treppenhaus hinunter auf die Straße.

Während einer der Einbrecher nicht weit kam, gelang seinem Komplizen die Flucht. Die Police Grand-Ducale bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei seiner Ergreifung. Bei ihm handelt es sich um einen Mann slawischer Herkunft. Er ist zirka 1,75 Meter groß, von dünner Statur, und trug zum Tatzeitpunkt eine hellblauen Jeanshose und ein Hemd, das vermutlich ebenfalls hellblau war.

(sw/L'essentiel)