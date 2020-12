Drei Diebe flüchten vor Polizei in Leudelingen

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Leudelingen nach einem Einbruch unweit der Gemeinde.

Der Hubschrauber der großherzoglichen Polizei und Spürhunde griffen gegen 1:45 Uhr ein, um drei überraschte Männer in der Nähe eines Hauses an der Place des Martyrs in Leudelingen ausfindig zu machen. Nach Angaben der Polizei flüchteten die drei Personen, die alle etwa 1,80 m groß waren, zu Fuß in Richtung Rue de la Gare.

Eine groß angelegte Fahndung blieb leider ergebnislos, die drei Flüchtigen sind immer noch auf freiem Fuß. Wenn Sie Zeuge der Ereignisse geworden sind, können Sie sich unter der 113 an die Polizei wenden.

(fl/L'essentiel)