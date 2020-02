Polizei fahndet mit Phantombild nach Räuber

Mit diesem Phantombild sucht die Polizei nach dem Haupttäter des Überfalls. (Foto: Police Grand-Ducale)

Bei einem brutalen Überfall Anfang Januar im Stadtteil Neudorf/Grund wurde eine Frau in ihrem eigenen Haus Opfer von drei Tätern. Die Männer kamen als Bauarbeiter verkleidet und fesselten die Frau, ehe sie das Haus nach Wertsachen durchwühlten. Am Freitag veröffentlichte die Polizei ein Phantombild des Haupttäters.

Darüber hinaus erhoffen die Beamten sich auch weitere Hinweise auf die Täter aus ihren bisherigen Ermittlungsergebnissen. So konnten die Beamten näheres zum Fluchtfahrzeug, ein schwarzer Mercedes Kleintransporter mit französischen Nummernschildern, herausfinden. Zudem soll eine Frau am Tatort gewesen sein, die sich zwar nicht aktiv am Überfall beteiligt hatte, die Täter wohlö aber kannte. Wer sachdienliche Hinweise in den Fall machen kann, wird gebeten, sich an die Notrufnummer 113 zu wenden.

(L'essentiel)