Garage fängt mitten im Ort Feuer

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde die Feuerwehr zu einem Brand in Godbringen gerufen. In der Rue du Village war ein Feuer in einer Garage ausgebrochen. Vor Ort waren die Feuerwehren Junglinster, Heffingen und Consdorf, sowie die Police Grand-Ducale im Einsatz.

Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

(L'essentiel)