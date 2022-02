Biker crasht in abbiegenden Lieferwagen

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochmittag in der Rue Charles Kieffer in Grass in einen abbiegenden Lieferwagen gekracht und hat sich schwer verletzt, wie die Police Grand-Ducale mitteilt. Der Biker hatte noch versucht auszuweichen, konnte die Kollision aber nicht mehr vermeiden.

Der Mann erlitt eine schwere Beinverletzung und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

(L'essentiel)