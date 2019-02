Feuerwehr rückt aus zu Großbrand in Büderscheid

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Büderscheid bei Wiltz ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem spektakulären Großbrand gekommen. Wie das CGDIS mitteilt, ging der Alarm gegen 2.20 Uhr ein – eine Lagerhalle stand in Flammen. Im Innern des Gebäudes wurden Fahrzeuge und Brennholz gelagert. Nur wenige der Autos konnten noch rechtzeitig aus der Halle entfernt werden.

Rund 70 Feuerwehrleute schafften es, das Feuer gegen 3.30 Uhr unter Kontrolle zu bringen. Der Einsatz dauerte jedoch noch bis zum frühen Sonntagabend. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

(jg/L'essentiel)