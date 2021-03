Autofahrer mit 236 km/h auf der A4 erwischt

Ein Autofahrer wurde am Dienstagabend auf der Autobahn A4 bei Steinbrücken mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit erwischt. Gegen 22.40 Uhr donnerte der Raser mit 236 Stundenkilometern an den Beamten der Police Grand-Ducale vorbei, die sofort die Verfolgung aufnahmen. Erlaubt waren an der Position 130 Stundenkilometer.

Wie die Polizei mitteilte, konnte der Temposünder kurz darauf gestoppt werden. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Fahrverbot verhängt.

(L'essentiel)