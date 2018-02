Arbeiter fällt auf Baustelle drei Meter in die Tiefe

Bei einem Arbeitsunfall in Fentingen wurde ein Mann am Dienstagvormittag schwer verletzt, wie die Police Grand-Ducale mitteilt. Der Arbeiter stürzte gegen 10.30 Uhr auf der Baustelle der renovierten Musikschule in der Rue de Bettembourg etwa drei Meter in die Tiefe.

Auch der Rettungshubschrauber wurde zum Einsatzort gerufen. Der Unfall wird nun untersucht.

(L'essentiel)