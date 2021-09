Mehr als 30.000 Liter Gülle fließen in zwei Flüsse

In die Schwarze Ernz und den Waldbilligerbach ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine große Menge Gülle geflossen, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Auf einem großen Bauernhof in Waldbillig war es zu einem Zwischenfall gekommen, wodurch die Gülle in das Abwassersystem und dann in die Kläranlage gelangte, bevor sie in die beiden Flüsse floss. Auf Anfrage von L'essentiel erklärte die Polizei, dass sie den genauen Ursprung des Vorfalls noch nicht kennt.

Als sicher gilt, dass es sich um mehr als 30.000 Liter Gülle handelt, die im vergangenen April nach einem Lkw-Unfall in die Schwarze Ernz gelangt waren, so die Behörden. Die Wasserbehörde war vor Ort und nahm Wasserproben. Der genaue Schaden im Wasser lasse sich erst nach zwei bis drei Tagen beziffern, so die Polizei.

(L'essentiel)