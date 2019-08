Vier Vergiftungen durch Waschmaschinen-​​Brand

In einem Wohnhaus in der Rue Pierre Schiltz in Tetingen ist am Samstag gegen 11 Uhr ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen. Die Waschmaschine hatte Feuer gefangen. Die Feuerwehren aus Bettemburg, Esch/Alzette, Düdelingen, Kayl und Schifflingen mussten nach eigenen Angaben «erhebliche Ressourcen bereitstellen», um zu verhindern, dass sich das Feuer ausbreitet.

Vier Menschen hatten zu viel Rauch eingeatmet und mussten ind Krankenhaus eingeliefert werden.

(L'essentiel)