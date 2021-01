Bahnstrecke wegen Zwischenfall gesperrt

Der TER-Verkehr zwischen Thionville und Luxemburg ist derzeit in beide Richtungen unterbrochen, wie CFL und SNCF auf Twitter mitteilen. Ein «Personenunfall» im luxemburgischen Bereich der Strecke sei die Ursache für die Störung, so die SNCF. Die Rettungsdienste von Bettemburg seien im Einsatz, so die CFL.

In Richtung Luxemburg-Thionville wurde ein alternativer Busverkehr eingerichtet. Die angefahrenen Haltestellen sind Luxemburg, Bettemburg, Hettange-Grande und Thionville. Dabei sei allerdings mit Verzögerungen durch den Berufsverkehr zu rechnen, so die CFL.

#CFLINFOS90 Circulation bloquée sur le tronçon. Bus de substitution.

Suite à un incident nécessitant l'intervention des services de secours à Bettembourg Frontière, la circulation des trains est bloquée entre Luxembourg et Thionville. Les CFL mettent ... https://t.co/FOCDOh4IeW — CFLinfos (@CFLinfos) January 18, 2021

️ #InfoTrafic



Circulation interrompue entre Thionville et Luxembourg suite à un accident de personne. https://t.co/RdR77nlFGN — TER Nancy-Metz-Lux (@TERNancyMetzLux) January 18, 2021

️ #InfoTrafic



Suppressions de trajets suite à un accident de personne.#TER88719 Lux 08:16 -> Metz 09:14⚠️Aura pour origine Thionville.#TER88712 Metz 06:46 -> Lux 07:45⚠️Aura pour terminus Hettange.#TER88504 Nancy 07:20 -> Lux 08:52⚠️Aura pour terminus Metz. — TER Nancy-Metz-Lux (@TERNancyMetzLux) January 18, 2021

(L'essentiel)