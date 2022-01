Kokaindealer an der Place de Paris verhaftet

Eine Streife der Police Grand-Ducale hat am frühen Donnerstagmorgen zwei mutmaßliche Drogendealer an der hauptstädtischen Place de Paris festgenommen. Als die Beamten sich ihnen gegen 2 Uhr näherten, versuchten sie die Drogen noch in Blumenkübeln zu verstecken und zu flüchten.

Allerdings wurden sie von den Beamten rasch ausgegriffen. In den Blumen fand die Polizei mehrere Kokainkugeln. Es wurde eine Anzeige erstattet und die Drogen beschlagnahmt.

(L'essentiel )