Autofahrer muss nach Horror-​​Crash befreit werden

Zwischen Beidweiler und Weidig hat sich am Dienstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Wie das Centre d'Incendie et de Secours Junglinster mitteilt, hat ein Autofahrer gegen 11.15 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen einen Baum am Fahrbahnrand gekracht.

Durch die Wucht des Aufpralls sei das Auto die Böschung hinab gerutscht. Bevor die Rettungskräfte das Unfallopfer aus dem Wrack befreien konnten, musste das Auto zuerst zurück auf die Straße geholt werden. Die N14 war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Der Fahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Neben den Einsatzkräften aus Junglinster waren auch das CIS Fels und das CIS Biwer vor Ort.

(sw/L'essentiel)