Massenkarambolage in Luxemburg-​​Stadt

An der Kreuzung des Boulevard Royal und der Avenue Marie Thérèse hat sich am Montagmorgen ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Gegen 10.15 Uhr krachten an der Stelle der Hauptstadt ein Lkw, ein Kleinbus, ein Pkw und ein Geldtransporter ineinander.

Die Feuerwehr, die Polizei und ein Krankenwagen sind vor Ort. Nach Angaben der Polizei verletzte sich keiner der Beteiligten ernsthaft. Dafür zog der Unfall jedoch Verkehrsstörungen mit sich.

(nc/L'essentiel)