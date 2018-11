Fußgänger werden von Auto erfasst und schwer verletzt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Mann und eine Frau wurden am Samstagnachmittag in Roder im Norden des Großherzogtums von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Gegen 16 Uhr überquerten die Fußgänger den CR 326 in Richtung Dosberstrooss. Der Fahrer des Autos teilte den Rettungskräften mit, dass er von der Sonne geblendet wurde und deshalb seine Geschwindigkeit reduziert habe. Trotzdem habe er die Fußgänger nicht gesehen. Erst als er einen lauten Knall gehört habe, sei ihm klar geworden, dass er jemanden überfahren hatte.

Die beiden Fußgänger mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden – der Mann mit dem Krankenwagen, die Frau mit dem Rettungshelikopter.

Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich gegen Mitternacht in Kayl. Dabei verlor ein Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in einen Baum. Er wurde ebenfalls mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus transportiert.

(L'essentiel)