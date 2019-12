Auto überschlägt sich – Fahrer wird eingeklemmt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Anrufer meldete in der Nacht auf Montag der Polizei einen Autounfall auf der N 31 zwischen Kayl und Esch. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Das Unfallfahrzeug blockiere die Straße, so der Anrufer. Die eintreffenden Beamten fanden das Auto auf dem Dach liegend auf dem Kayler Poteau vor. Die Ermittlungen zur Unfallursache ergaben, dass der Mann die Kontrolle über sein Auto verlor. Er kam auf der linken Fahrbahnseite von der Straße ab und sein Wagen überschlug sich daraufhin.

Der Fahrer musste durch Rettungskräfte aus seinem Auto befreit werden und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest war positiv, der Führerschein des Mannes wurde eingezogen. Die Straße war für die Dauer der Bergungsarbeiten zwischen Kayler Poteau und der Kreuzung Rümelingen gesperrt.

(L'essentiel)