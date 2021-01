43-​​Jähriger wird seit Dienstag vermisst

Der 43-jährige Rimantas Suslavicius, ist am Dienstagmittag aus einem Krankenhaus in der Hauptstadt verschwunden, obwohl er mitten in der Behandlung war. Die Police Grand-Ducale sucht den Vermissten, weil er dringend medizinische Hilfe benötigt.

Rimantas Suslavicius ist 1,82 m groß, wiegt 80 Kilo, hat einen Drei-Tage-Bart und kurze dunkelbraune Haare. Zuletzt gesehen wurde er in einem orangen Kapuzensweatshirt, dessen Kapuze eine Kopfwunde verbarg. Er trug außerdem eine abgetragene dunkelbraune Lederjacke, dunkle Jeans und braune Stiefel. Er spricht Russisch und Französisch.

Wer Hinweise auf den Verbleib des Vermissten hat, kann sich an die Notrufnummer 113 wenden.

(L'essentiel)