Unbewohntes Haus in Ehnen steht in Flammen

Aus bisher unbekannten Gründen ist am Montagabend in einem Haus in Ehnen, in der Gemeinde Wormeldingen bei Grevenmacher, ein Feuer ausgebrochen. Wie die großherzogliche Polizei auf Anfrage von L'essentiel mitteilt, wurde die Feuerwehr gegen 22.15 Uhr in die Weinstraße gerufen. Demnach brachten die sechs gerufenen Einheiten die Flammen schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde dabei niemand.

Da das Haus nach Polizeiangaben unbewohnt ist, wurde die luxemburgische Staatsanwaltschaft informiert. Die Gerichtspolizei versucht nun, die Brandursache zu klären. Obwohl auch ein Kurzschluss als Ursache in Betracht komme, könne Brandstiftung zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

(jg/L'essentiel)