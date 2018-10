Frau von Einbrechern in Petingen überrascht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine Frau wurde am Freitagabend gegen 21.10 Uhr in der Rue Jean Waxweiler in ihrem Haus von Einbrechern überrascht. Als sie ihre Haustür aufschließen wollte, wurde diese von innen wieder zugeschlagen. Beim erneuten Öffnen der Tür, sah sie zwei dunkelgekleidete Männer, die die Kellertreppe hinunterrannten.

Die Einbrecher flüchteten durch den Garten, in das angrenzende Feld mit Wald, welches zur belgischen Grenze führt. Sämtliche Räume waren durchwühlt worden. Die Täter konnten trotz einer großräumigen Fahndung, an welcher Hundeführer sowie Polizeihubschrauber beteiligt waren, vorerst nicht gestellt werden. Auch die belgische Polizei wurde in Kenntnis gesetzt.

(L'essentiel)