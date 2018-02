«Ich hatte Angst zu sterben»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Fanni-Maria Harma besuchte 2014 die Europäische Schule im Großherzogtum. Wenige Tage vor dem Ende ihrer Prüfungen, am 12. Juni, verlässt sie gegen 21.30 Uhr ihr Zuhause, um im Laval Park in Luxemburg-Stadt, unweit der Côte d'Eich, joggen zu gehen. Nach Angaben der Polizei ist der Park zu diesem Zeitpunkt nur wenig besucht, da es sich um den ersten Tag der Weltmeisterschaft in Brasilien handelt. Wenige Minuten später wird das junge finnische Mädchen (zum Zeitpunkt des Vorfalls 18 Jahre alt) von einem 1.70 Meter großen, schlanken Mann mit dunklen Haaren angegriffen, dessen DNA mit der von Jeremy Pierson übereinstimmt.

Harma, die jetzt in Finnland lebt und als Verkäuferin arbeitet, kehrte am Montag aus ihrem Heimatland nach Arlon zurück, um als Zeugin auszusagen. «Ich erkannte meinen Angreifer im Dezember 2014 auf Facebook zum Zeitpunkt des Verschwindens von Beatrice Berlaimont, als Fotos der Angeklagten im Internet veröffentlicht wurden», sagte sie auf Finnisch mithilfe eines Übersetzers.

«Wir sind die Stimme von Beatrice»

«Am 12. Juni 2014 wurde ich während einer Jogging-Session bei Einbruch der Dunkelheit im Laval Park angegriffen», sagte Harma. «Er versuchte, mich mit einem Tazer außer Gefecht zu setzen. Ich erhielt etwa zwanzig Schläge in die Brust, wo ich heute noch Spuren habe. Der Angriff dauerte etwa zehn Minuten und ich konnte entkommen, nachdem ich ihn gebissen und laut geschrien hatte. Seit diesem Überfall habe ich eine Menge Qualen erlitten und es fällt mir schwer, alleine zu sein. Ich hatte große Angst vorm Sterben.»

Nach einer einstündigen Aussage dankte Harma dem Gericht für die Möglichkeit auszusagen. «Sauvane Watelet (von Pierson im Dezember 2014 angegriffen) und ich sind die Stimme von Béatrice Berlaimont. Wenn wir nicht da wären, könnte der Angeklagte es so aussehen lassen, als wären wir ihm freiwillig und ohne Widerstand gefolgt. Ich habe in den letzten Tagen viel über die Familie des Mädchens nachgedacht und werde sie nie vergessen. Es tut mir leid, was mit Beatrice passiert ist».

Im Alter von 14 Jahren wurde Béatrice Berlaimont aus Arlon im November 2014 von dem Angeklagten Jérémy Pierson entführt, vergewaltigt und ermordet.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)