Schulbus kollidiert mit Linienbus

Am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr sind zwei Busse, von denen einer Schulkinder transportierte, auf der N6 kollidiert. Wie die großherzogliche Polizei am Dienstagvormittag mitteilt, ereignete sich der Unfall zwischen dem Einkaufszentrum Belle Étoile und dem Kreisverkehr am Stadteingang.

Nach ersten Informationen wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand verletzt, es entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Die Umstände und Gründe für den Unfall sind derzeit nicht bekannt.

(L'essentiel)