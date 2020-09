Luxemburger verhalten sich in Zügen «vorbildlich»

Die Luxemburger halten sich im Bahnverkehr an die Maskenpflicht und die Abstandsregel. Das bestätigt nun die Polizei, die gemeinsam mit Kontrolleuren der CFL auf verschiedenen Zuglinien zwei Kontrollen im Rahmen der Einhaltung der Covid-19-Bestimmungen durchgeführt hat.

Die Polizei spricht von einem «vorbildlichen Verhalten der Passagiere»: Bei einer Kontrolle am 9. September registrierten die Beamten keinen einzigen Verstoß. Eine Woche später mussten die Kontrolleure nur einem Fahrgast ein Bußgeld aufbrummen. Die Person hatte sich zwar an die Hygieneauflagen gehalten, wurde aber dabei erwischt, wie sie in Wilwerwiltz trotz einer geschlossenen Bahnschranke die Seite des Bahnsteigs wechselte.

(sw/L'essentiel)