Am frühen Nachmittag fand ein Spaziergänger am Fahrradweg in Senningerberg einen Radfahrer, dem offensichtlich unwohl war. Er wurde umgehend mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstorben ist. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Autopsie des Verstorbenen an.

Am späten Nachmittag wurde in Dippach in der Rue de trois cantons ein Landwirt bei Stallarbeiten unter seinem Hoflader begraben. Das schwere Fahrzeug war aus noch ungeklärter Ursache umgekippt und auf den Bauern gefallen, wobei er sich tödliche Verletzungen zuzog.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den 49-jährigen Besitzer des Hofes.

(L'essentiel)