Starke Regenfälle überfluteten über 80 Keller

Bei den Unwettern am gestrigen Dienstagnachmittag mussten die Rettungskräfte insgesamt 87 mal ausrücken. «In den meisten Fällen handelte es sich um überflutete Keller», so der CGDIS in einer Mitteilung am Mittwoch.

Mehrere Straßen waren in Folge starker Regenfälle im ganzen Land gesperrt. Der Pegel des Flusses Chiers in Petingen stieg in wenigen Stunden von 36 Zentimetern auf 1,90 Meter.

(L'essentiel)