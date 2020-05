Verdächtiger nach Angriff in Wohnhaus verhaftet

In der Route de Thionville in Howald wurde am Donnerstag eine Person in ihrem Haus angegriffen. Das teilte die Police Grand-Ducale am Freitagmorgen mit. Gegenüber L'essentiel bestätigte die Polizei, dass es sich der mutmaßliche Täter und sein Opfer kannten, der Angreifer aber nicht in dem Haus wohnte. Dem Verdächtigen gelang zunächst die Flucht, bevor die Beamten am Tatort eingetroffen sind.

Die Polizisten konnten den Verdächtigen allerdings wenig später ermitteln und festnehmen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an, er wurde am Freitagmorgen einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(L'essentiel)