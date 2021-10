Betrunkener reißt Baum auf dem Kirchberg aus

Die Streifen der Police Grand-Ducale hatten es in der Nacht zum Freitag wieder einmal mit zahlreichen Autofahrern zu tun, die zu viel Alkohol getrunken haben und sich dennoch hinter das Steuer gesetzt haben.

Wie die Polizei mitteilt, wurde kurz nach Mitternacht in Contern ein Autofahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise gemeldet. Er streifte auf seiner Fahrt in der Rue de Syren einen Straßenpoller, fuhr aber trotzdem weiter. Der Wagen konnte im Laufe der Fahndung in Frisingen gestoppt werden. Der Fahrer stand unter zu hohem Alkoholeinfluss, sein Führerschein wurde eingezogen. Auf ihm kommt nun eine Anzeige zu.

In Luxemburg-Stadt wurden bei einem weiteren Autofahrer gegen 1 Uhr bei einer Geschwindigkeitskontrolle 84 Stundenkilometer gemessen. Der Wagen wurde von der Polizei angehalten. Auch er musste seinen Führerschein wegen eines zu hohen Alkoholwertes abgeben. Strafanzeige wurde erstellt.

Mann mit Polizeistreife die Vorfahrt

Um 1.45 Uhr fiel ein Fahrer in Esch/Alzette durch seine Fahrweise auf. Auch er war betrunken. Darüber hinaus war sein Fahrzeug nicht versichert. Der Führerschein wurde eingezogen, der Wagen stillgelegt.

In der Luxemburger Rue de Strasbourg nahm ein betrunkener Fahrer einer Polizeistreife die Vorfahrt. Sein Führerschein wurde gegen 3 Uhr eingezogen, Strafanzeige erstellt.

Kurz vor 2 Uhr kam ein Autofahrer in der Avenue J.F. Kenndy auf dem Kirchberg von der Fahrbahn ab, krachte gegen ein Verkehrsschild fuhr und anschließend gegen einen Baum. Diesen riss er mit, kam aber an einem weiteren Baum zum Stillstand. Auch hier verlief der Alkoholtest positiv, Führerscheinentzug und Strafanzeige. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

