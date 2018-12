Wasserversorgung in Kehlen bleibt aus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie die Gemeinde Kehlen am Mittwochvormittag in einer Pressemitteilung bekannt gab, mussten Anwohner aus Dondelingen in den Morgenstunden auf Leitungswasser verzichten.

Die Versorgung war aufgrund einer Panne an den Wasserleitungen ausgeblieben, wurde mittlerweile aber behoben.

(L'essentiel)