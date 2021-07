Mann will 50 Flaschen Wodka an Tankstelle stehlen

Ein Mann hat am Dienstag versucht, an einer Tankstelle in Rombach-Martelingen alkoholische Getränke im Wert von 1764 Euro zu stehlen – darunter 50 Flaschen Wodka. Er wurde vom Sicherheitspersonal der Tankstelle gestoppt. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft verhaftet und am Mittwoch einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Wie der Mann versucht hatte, Mengen dieser Art zu stehlen, konnte die Pressestelle der Police Grand-Ducale nicht mitteilen.

(L'essentiel )