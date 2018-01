Dieb überrumpelt ältere Dame am Geldautomaten

Immer wieder kommt es an Geldautomaten in Luxemburg zu Trickdiebstählen. Die Polizei berichtet am Montag von einem Fall, der sich schon am 14. Juli 2017 ereignet hat.

An diesem Tag, gegen 12.10 Uhr, wurde eine ältere Dame an einem Geldautomaten in Bad Mondorf von einem Mann in ein Gespräch verwickelt. Der Mann drängte sich vor das Gerät und erklärte der Frau, dass ihre Karte wahrscheinlich eingezogen worden sei. Im Zuge des Gesprächs juxte der Mann ihr offenbar die Geldkarte ab.

Wenig später wurde nämlich mit der Karte des Opfers in Bettemburg – wahrscheinlich durch einen Komplizen – Geld abgehoben. Die Polizei hofft trotz des langen Zeitraums seit der Tat, die Verdächtigen mithilfe von Fahndungsfotos ausfindig zu machen. Die Bilder werden unter diesem Link veröffentlicht. Hinweise werden unter unter der Telefonnummer 2447-5200 entgegen genommen.

(L'essentiel)