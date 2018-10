So teuer kann Haushaltsmüll in Luxemburg werden

Wer seinen Haushaltsmüll in Luxemburg nicht fachgerecht entsorgt und sich dabei erwischen lässt, muss tief in die Tasche greifen. So erging es einem Umweltsünder in Zolwer, der einen Sack mit Haushaltsmüll am Straßenrand der Rue d'Ehlerange abstellte.

Eine Streife der Police-Grand-Ducale entdeckte den Müll und machte den «Besitzer» am Dienstag ausfindig. Er muss nun eine Strafe in Höhe von 145 Euro bezahlen und für die Entsorgung des Mülls aufkommen. «Jeder illegal entsogte Sack mit Haushaltsmüll wird mit dieser Strafe belegt. Diese Regelung ist im Naturschutzgesetz verankert», erklärt die Polizei.

(sw/L'essentiel)