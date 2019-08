Feuerwehr rückt zu Großbrand bei Vianden aus

Mehrere Feuerwehren des Landes sind am Montagmorgen in die Ortschaft Bettel bei Vianden ausgerückt. In der Veinerstrooss ist nach Polizeiangaben ein Brand im ersten Stock eines Wohnhauses ausgebrochen. Das Feuer griff auf das Nachbarhaus über, in dem sich ein Café befindet und mehrere Familien leben. Die Feuerwehr, die mit 30 bis 40 Personen vor Ort ist, hatte den Brand gegen 12 Uhr unter Kontrolle. Gelöscht ist er nach Angaben des GCDIS jedoch noch nicht. Eine Person musste mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

[incendie en cours à Bettel] Trafic bloqué dans la Veinerstrooss à cause d’un important déploiement de moyens suite au feu de deux bâtiments attenants. Renforts encore en route merci de laisser le passage libre. pic.twitter.com/zhkT45EEXs — CGDIS (@CGDISlux) August 5, 2019

