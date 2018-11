Gefährlicher Gebäudebrand neben Tankstelle

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Feuerwehr musste in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einem nicht ganz ungefährlichen Feuer in Schengen eingreifen. Ein Gebäude an der Waistross hatte Feuer gefangen, erklärten die Rettungsdienste, ohne die Brandursache anzugeben.

Die Situation war besonders riskant, da sich das betreffende Gebäude in unmittelbarer Nähe einer Tankstelle befand. Die Feuerwehrmänner konnten ein Übergreifen der Flammen verhindern und das Feuer unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand, die Einheiten Schengen, Remich, Mondorf und Düdelingen waren vor Ort.

(L'essentiel)