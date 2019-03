Person stirbt bei schwerem Unfall – A1 gesperrt

05:20 Achtung Autobahn A1 in Richtung Luxemburg Höhe Potaschberg aufgrund eines schweren Unfalles zwischen LKW und Auto für längere Zeit komplett gesperrt. pic.twitter.com/fb8CR8l5J0 — Police Luxembourg (@PoliceLux) 12. März 2019

Auf der A1 in Fahrrichtung Luxemburg hat sich am Dienstagmorgen gegen 3 Uhr nahe der Ausfahrt Potaschberg ein schwerer Unfall ereignet. Ein Lastwagen und ein Pkw kollidierten an der Stelle. Die Autobahn musste für den Rettungseinsatz komplett gesperrt werden. Eine Person ist so schwer verletzt worden, dass sie nicht überlebt hat, die andere befindet sich in einem kritischen Zustand.

Die Autobahn wird nach Angaben der Polizei noch länger gesperrt bleiben. An der Ausfahrt wurde eine Umleitung eingerichtet. Der ACL meldet einen zehn Kilometer langen Stau.

A1 entre diffuseur Potaschberg et diffuseur Flaxweiler accident, route fermée, bouchon sur 10 km, suivez la signalisation,... #ACL_A1 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 12. März 2019

(sw/L'essentiel)