Autofahrer schwer verletzt nach Frontal-​​Crash

Ein Autofahrer hat am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr auf dem CR143 zwischen Gostingen und Oberdonven in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist auf der Gegenfahrbahn mit einem Lkw zusammgeprallt. Der Wagen wurde in den Straßengraben geschleudert.

Der eingeklemmte Fahrer musste aus dem Autowrack befreit werden, die Strecke war durch die Bergungs- und Rettungsarbeiten bis kurz vor 11 Uhr gesperrt. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, es bestand aber keine Lebensgefahr.

(L'essentiel)