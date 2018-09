Männer bedrohen Personal und greifen Taxifahrer an

Artikel per Mail weiterempfehlen

In einem Schnellrestaurant in der Hauptstadt kam es gegen 21 Uhr am Place d'Armes zwischen zwei betrunkenen Männern und dem Personal zu einer Auseinandersetzung. Die Männer bedrohten die Angestellten und bewarfen sie mit Essen.

Noch bevor die Polizeistreife am Restaurant eintraf, wurde sie in der Rue Philippe II von einer Person gestoppt. Ein Taxifahrer beklagte sich über zwei betrunkene Männer, die ihm gegenüber kurz zuvor gewalttätig geworden sind. Nur 100 Meter weiter, konnten die Beamten die beiden Männer ausfindig machen. Auch den Beamten gegenüber wurden sie ausfallend.

Beide Männer wurden sowohl als vermeintliche Tatverdächtige der Handgreiflichkeiten gegenüber dem Taxifahrer, als auch als Randalierer im Schnellrestaurant indentifiziert. Strafanzeige wurde erstellt.

(L'essentiel)