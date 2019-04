Junge Frau in Unterführung angegriffen

Zwei Unbekannte haben eine junge Frau in einer Unterführung angegriffen und verletzt. Die Frau war heute gegen 9.10 Uhr in der Unterführung nahe des Boulevard Charles de Gaulle in Esch/Alzette unterwegs, als sie von den beiden jungen Männern angesprochen wurde. Die beiden wollten, dass sie stehen bleibt. Die junge Frau lief weiter, die Männer griffen sie an und stießen sie zu Boden. Noch während die Frau am Boden lag, trat ihr ein Täter in den Bauch.

Wie die Police Grand-Ducale mitteilte, flüchteten die beiden Männer in Richtung Rue Henri Koch/Bvd Charles de Gaulle. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht. Trotz Fahndung wurden beide Täter bisher nicht gefasst. Die Ermittlungen laufen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zwei junge Männer mit dunkler Hautfarbe, beide etwa 1,80 Meter groß und bekleidet mit dunklen blauen Jeanshosen. Einer der Männer sprach Luxemburgisch mit südländischem Akzent.

Ein Täter trug einen dunkelbraunen Kapuzenpulli und graue Schuhe. Der zweite Täter trug einen dunkelblauen Kapuzenpulli mit Nike-Zeichen und Schuhe der Marke Vans. Er hatte ein Augenbrauenpiercing.

Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Esch/Alzette entgegen, unter Telefon: 4997- 5500

(L'essentiel)