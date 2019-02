Angetrunkene Fahrerin demoliert zwei Autos

Eine angetrunkene Frau war am Montagabend gegen 18 Uhr mit ihrem Wagen unterwegs. In der Rue de la Gare in Leudelingen verursachte die Fahrerin einen Unfall mit einem stehenden Pkw. Anschließend krachte sie dann noch in ein fahrendes Auto. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

Als die Polizei eintraf, sollte sich die Frau einem Atemtest unterziehen. Diesen konnten die Beamten mit der angeschwipsten Fahrerin allerdings nicht ordnungsgemäß durchführen, so dass die Frau in ein Krankenhaus gebracht wurde, wo sie eine Blut- und Urinprobe abgeben musste. Dabei wurde bestätigt, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Der Führerschein wurde entzogen und ein provisorisches Fahrverbot erteilt.

(L'essentiel)