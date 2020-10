Fahrerin stirbt nach Frontalkollision mit Lkw

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr auf dem CR 122 zwischen Rodenburg und Gonderingen ist ein 63-jährige Frau gestorben. Das teilt die Polizei am Dienstag mit. Demnach ist die Frau aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte ihr Auto frontal mit einem Lkw und wurde in eine Wiese rechts der Straße geschleudert.

Für die 63-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Spurensicherung der Police Grand-Ducale soll nun den genauen Unfallhergang ermitteln.

(L'essentiel)